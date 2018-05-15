Ещё
Николая Карякина утвердили в должности ректора Приволжского медуниверситета
Далее:
Читайте также:
Ещё

Николая Карякина утвердили в должности ректора Приволжского медуниверситета 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Николай Карякин утвержден в должности ректора Приволжского исследовательского медицинского университета. Соответствующий приказ подписан министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой. Об этом сообщает пресс-служба ПИМУ.
Напомним, Карякин был назначен исполняющим обязанности ректора Нижегородской государственной медицинской академии, впоследствии преобразованной в ПИМУ, в июле прошлого года. Ранее ее возглавлял профессор Борис Шахов. 2 марта текущего года Карякин был избран ректором.
Как следует из приказа, подписанного Скворцовой, он утвержден в должности с 15 мая на срок пять лет.
Напомним, институт терапии создан в Приволжском исследовательском медицинском университете.
Фото: пресс-служба ПИМУ
В городе N: последние новости
Матч за Суперкубок России по футболу состоится в Нижнем Новгороде Въезд автобусов в Нижний Новгород ограничат на время ЧМ-2018 Шестеро нижегородцев поедут на Олимпиаду в Пхенчхане
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитову хотят оставить за бортом82
На сборную России работает шведский шпион9
Медведева ответила на откровения Тутберидзе по ОИ23
Хакеры раскрыли допинг-обман шведов1
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко612
Видео
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
04:00
Медведева ответила на откровения Тутберидзе по ОИ
Фигурное катание
01:17
Загитову хотят оставить за бортом
Фигурное катание
04:00
Тутберидзе назвала причину ухода Медведевой
Фигурное катание
09:07
Вся правда о поражении Медведевой на ОИ
Фигурное катание Статьи
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
ЧМ-2018 объявят на Украине вне закона
Футбол Статьи
00:57
Сборная России объявила состав на ЧМ-2018
Футбол Прочее
00:39
«Спартак» проиграл «Динамо»
Футбол Волейбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение