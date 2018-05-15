Николая Карякина утвердили в должности ректора Приволжского медуниверситета

Николай Карякин утвержден в должности ректора Приволжского исследовательского медицинского университета. Соответствующий приказ подписан министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой . Об этом сообщает пресс-служба ПИМУ.

Напомним, Карякин был назначен исполняющим обязанности ректора Нижегородской государственной медицинской академии, впоследствии преобразованной в ПИМУ, в июле прошлого года. Ранее ее возглавлял профессор Борис Шахов . 2 марта текущего года Карякин был избран ректором.

Как следует из приказа, подписанного Скворцовой, он утвержден в должности с 15 мая на срок пять лет.

Напомним, институт терапии создан в Приволжском исследовательском медицинском университете.

Фото: пресс-служба ПИМУ