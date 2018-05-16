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Ученица школы №1554 стала призером городского первенства по шахматам «Московский гамбит»
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Ученица школы №1554 стала призером городского первенства по шахматам «Московский гамбит» 

Управа района Отрадное 8 часов назад
Фото: Управа района Отрадное
Ученица школы № 1554 стала призером городского этапа личного первенства по шахматам среди обучающихся общеобразовательных организаций 1–11 классов «Московский гамбит». Соревнования прошли в минувшее воскресенье, 13 мая, на базе Московского центра технологической модернизации образования.
— Нашу школу на этих соревнованиях представляли четыре участника: Дмитрий Кривенко и Александра Денщик в категории 5–6 класс, Артем Шапошников выступал в номинации 7–8 класс, а Александра Литвиненко боролась за победу среди учащихся 9–11 классов. По итогам турнира Александра Денщик заняла достойное второе место, став призером первенства, — рассказали в администрации образовательного учреждения.
Отметим, что организатором соревнований выступил Центр патриотического воспитания и школьного спорта. (вт)
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