Ученица школы №1554 стала призером городского первенства по шахматам «Московский гамбит» 

Ученица школы № 1554 стала призером городского этапа личного первенства по шахматам среди обучающихся общеобразовательных организаций 1–11 классов «Московский гамбит». Соревнования прошли в минувшее воскресенье, 13 мая, на базе Московского центра технологической модернизации образования.
— Нашу школу на этих соревнованиях представляли четыре участника: Дмитрий Кривенко и Александра Денщик в категории 5–6 класс, Артем Шапошников выступал в номинации 7–8 класс, а Александра Литвиненко боролась за победу среди учащихся 9–11 классов. По итогам турнира Александра Денщик заняла достойное второе место, став призером первенства, — рассказали в администрации образовательного учреждения.
Отметим, что организатором соревнований выступил Центр патриотического воспитания и школьного спорта. (вт)