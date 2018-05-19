Ещё
«ЕР» приостановила членство в партии депутата, ударившего подростка
Далее:
Читайте также:
Ещё

«ЕР» приостановила членство в партии депутата, ударившего подростка 

Российская Газета 7 часов назад
"Единая Россия" приостановила членство депутата из Пушкинского района Московской области Андрея Одинцова, который дал пощечину подростку. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе партии. Подобное поведение неприемлемо, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
"Какая бы ни возникла тогда ситуация, Одинцов не имел никакого права поднимать руку на ребенка, это неприемлемо. Подобное поведение недостойно взрослого человека, тем более, если он представляет интересы людей во власти", — отметил Андрей Турчак, которого цитирует пресс-служба «Единой России».
Да и в целом «действия Одинцова не педагогичны, это — не язык, на котором допустимо разговаривать с молодежью», добавил секретарь генсовета ЕР.
Членство в партии у муниципального депутата приостановлено, говорится в сообщении единороссов.
Ранее из СМИ стало известно, что во время проверки работ подрядчика на территории школьного стадиона муниципальный депутат сделал замечание подросткам, которые сидели на трибунах, за шумное, по его мнению, поведение. На видео, выложенном очевидцами, видно, как во время разговора он дает пощечину одному из ребят.
Добавим, что в рамках обновления партии «Единая Россия» планирует ввести внутрипартийный механизм оценки поведения депутатов всех уровней. Предполагается, что неприемлемое поведение и нарушение этики со стороны конкретных депутатов станут предметом отдельного рассмотрения.
Российская Газета: последние новости
Росавиация: В 11 городах ЧМ-2018 будут ограничены полеты Россия ограничит ввоз яблок из Боснии и Герцеговины с 22 января СМИ: ФИФА начала расследование в отношении Мутко
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США и Канаду лишат чемпионатов60
Канаду лишили финала ЧМ77
Знарку предложили вернуться15
Хоккеист Канады шокирован поражением от Швейцарии3
Хоккеистов США подловили на русской музыке36
Видео
01:17
«17+»: кому не угодили юные российские фигуристки
Фигурное катание
02:25
Тренер назвал виновных в поражении сборной России
Хоккей
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
02:25
Акинфеев назвал команду своей мечты
Футбол
04:19
Шарапова заговорила о завершении карьеры
Теннис
00:48
Роналду ждет тюрьма или Россия
Футбол Статьи
00:29
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
00:47
Медведеву разорят в Канаде
Фигурное катание Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение