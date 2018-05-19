«ЕР» приостановила членство в партии депутата, ударившего подростка

"Какая бы ни возникла тогда ситуация, Одинцов не имел никакого права поднимать руку на ребенка, это неприемлемо. Подобное поведение недостойно взрослого человека, тем более, если он представляет интересы людей во власти", — отметил Андрей Турчак, которого цитирует пресс-служба «Единой России».

Да и в целом «действия Одинцова не педагогичны, это — не язык, на котором допустимо разговаривать с молодежью», добавил секретарь генсовета ЕР.

Членство в партии у муниципального депутата приостановлено, говорится в сообщении единороссов.

Ранее из СМИ стало известно, что во время проверки работ подрядчика на территории школьного стадиона муниципальный депутат сделал замечание подросткам, которые сидели на трибунах, за шумное, по его мнению, поведение. На видео, выложенном очевидцами, видно, как во время разговора он дает пощечину одному из ребят.

Добавим, что в рамках обновления партии «Единая Россия» планирует ввести внутрипартийный механизм оценки поведения депутатов всех уровней. Предполагается, что неприемлемое поведение и нарушение этики со стороны конкретных депутатов станут предметом отдельного рассмотрения.