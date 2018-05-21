Разыгран кубок великого гроссмейстера

21 мая в столице стартовал шахматный турнир Кубка Анатолия Карпова «Высота Великой Победы», в котором принимают участие школьники до 15 лет.

Организовать турнир решили на самом высоком уровне, как в переносном, так и в прямом смысле. Столы для шахмат были расставлены на самой высокой смотровой площадке Европы, расположенной на 89-м этаже башни «Федерация-Восток» комплекса «Москва-сити». Там, на фоне впечатляющего вида столицы, и прошло интеллектуальное сражение за обладание призами в категории «блиц».

В первый день поучаствовать в турнире «Высота Великой Победы», приуроченном к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, собралось порядка 30 участников из различных шахматных школ. Организаторы ожидают, что в течение двух дней, вчера и сегодня, в турнире примут участие более 60 человек. При этом большинство спортсменов — любители. Основной целью мероприятия было устроить для детей шахматный праздник и подарить им хорошее настроение.

Впрочем, как подчеркнули организаторы, спокойная атмосфера не означает, что юным шахматистам позволят расслабиться и за доской.

— Несмотря на то что мы организовали этот турнир больше как развлекательное мероприятие, никаких поблажек давать участникам не будут. Результаты партий зачтут как во всероссийском, так и в международном рейтингах, — сказал главный судья турнира, международный арбитр Международной федерации шахмат ( ФИДЕ ) Артем Ахметов. — Правила тоже смягчать не станем. Совсем юные шахматисты иногда могут забывать, что нельзя передвигать фигуры одной рукой и фиксировать время на контрольных часах другой. Еще часто не замечают поставленный шах и делают непредусмотренные правилами ходы. За всем этим будут внимательно следить и соответствующе штрафовать. У нас все серьезно.

Несмотря на юные годы участников, партии проходили в напряженном молчании. Было видно, что каждый спорт смен полностью погрузился в игру.

— Поучаствовать в этом турнире мне предложила мама, и так как я хорошо отношусь к «блицу», решила попробовать, — рассказала участница турнира Мария Касаткина . — К сожалению, после жеребьевки мне попалась соперница, которая заведомо сильнее меня. Впрочем, играла я все равно изо всех сил и не жалею о проигрыше. Думаю даже, что играй мы в «классику», смогла бы вырвать победу. От турнира я получила большое удовольствие. Хорошо, когда есть возможность сыграть с сильным противником.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Оксана Жак, директор Международной шахматной школы Анатолия Карпова:

— Очень приятно видеть, что интерес у молодых людей к шахматам постоянно растет. Сейчас, как вы знаете, шахматы уже вошли в нашу систему образования. Можно даже сказать, что появился ажиотаж по отношению к шахматному образованию. Мы стараемся постоянно открывать новые школы, которых по всему миру у нас уже более 500, и в скором времени появятся новые. Таким образом мы предоставляем детям, которые стремятся играть в шахматы, максимальное количество возможностей. И этот турнир стал частью этой большой программы. Очень хорошо, что из него получился еще и праздник.