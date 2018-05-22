Проверка интеллекта: как шахматный турнир ВСМПО объединил салдинцев

Большой фестиваль, на котором были представлены 18 городов Среднего Урала, стал важным этапом длительной программы ВСМПО-АВИСМА по развитию шахмат. Наиболее зрелищным событием турнира оказался сеанс одновременной игры на 260 досках, который проводили шестнадцать шахматистов. Самой необычной стала уроженка Невьянска Ангелина Баушева: она давала сеанс в качестве победительницы областного чемпионата по шахматам, хотя не успела даже поступить в школу. Рядовые участники фестиваля свели вничью 35 партий с опытными спортсменами из 260, а в семи случаях даже выиграли. Среди победительниц оказалась и верхнесалдинская первоклассница Мария Жукова : именно она дольше всех защищала честь хозяев турнира во время сеанса.

Успех Марии Жуковой — результат целенаправленной работы ВСМПО-АВИСМА. Уже с сентября уроки шахматной грамотности для первоклассников при ее финансовой поддержке стартовали во всех школах Верхней Салды, а для детей всех возрастов и взрослых открыл свои двери корпоративный клуб «Дебют». Совсем недавно представители областной шахматной федерации посетили Верхнюю Салду, чтобы обсудить сотрудничество с ВСМПО для популяризации этого вида спорта на региональном уровне.

К детям, приехавшим на фестиваль, обратился чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин , выступление которого показали в видеозаписи. «Великая и мудрая игра обязательно сделает вас людьми разумными, самодостаточными и успешными. Также я хочу сказать: здорово, что у нас с вами есть такое предприятие как Корпорация ВСМПО-АВИСМА, спонсирующая и начинающих спортсменов, и большие шахматы, за что я очень благодарен руководству компании», — заявил Сергей Карякин.

Именно на фестивале получили спортивные книжки и значки первоклассники, которые занимались в организованной корпорацией для юных салдинцев Школе шахматной грамотности и получили юношеские разряды. Таких в Верхней Салде оказался 21 человек, причем девятеро первоклашек сдали нормативы на первый юношеский разряд. Более того, детсадовцы Тимофей и Руслан Путиловы оказались обладателями третьего юношеского разряда.

«Наше предприятие сделает все возможное, чтобы поддержать самых талантливых и целеустремленных начинающих шахматистов», — заявил гендиректор ВСМПО-АВИСМА Михаил Воеводин , обращение которого на фестивале зачитал начальник цеха № 51 Алексей Забродин. Глава корпорации пожелал салдинским первоклассникам воспитывать в себе силу воли, силу характера, упорство и целеустремленность, пообещав, что добиться этого помогут шахматы. «Пусть ваша жизнь будет интересна, как хорошая шахматная партия», — заключил Михаил Воеводин.

Не забывает корпорация и о взрослых: многие сотрудники участвуют в престижных соревнованиях. В частности, во время фестиваля Верхняя Салда впервые стала ареной кубка Свердловской области по рапиду — быстрым шахматам. Лучшим игроком оказался замначальника одной из лабораторий цеха № 24 ВСМПО Александр Деваев. Первое место верхнесалдинская команда заняла и в матчевом турнире, где она в упорной борьбе превзошла тагильчан. «Я очень рад, что в нашем городе спустя много лет благодаря градообразующему предприятию возродили шахматные традиции», — приводит газета «Новатор» слова одного из победителей, начальника техбюро цеха № 32 Михаила Чащина.

По словам руководителя «спортивного цеха» Алексея Забродина, корпорация много сделала для популяризации шахмат среди юных верхнесалдинцев. Итоги фестиваля показали, что у нее получилось заинтересовать школьников, доволен Алексей Забродин.