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СМИ: Эрдоган даст старт президентской избирательной кампании в Эрзуруме 26 мая
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СМИ: Эрдоган даст старт президентской избирательной кампании в Эрзуруме 26 мая 

ТАСС 9 часов назад
Фото: Вестник Кавказа
АНКАРА, 23 мая. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет первый агитационный митинг в рамках предвыборной кампании в восточной провинции Эрзурум. Об этом сообщила в среду газета Yeni Safak со ссылкой на источник в правящей Партии справедливости и развития (ПСР).
По данным издания, уже завтра турецкий лидер представит предвыборный манифест возглавляемой им ПСР, а также кандидатов на пост депутатов парламента от его партии. В ближайшую субботу Эрдоган проведет первый массовый митинг в провинции Эрзурум, затем 27 мая президент также выступит перед своими сторонниками в западных провинциях Айдын и Балыкесир. Ожидается, что перед выборами президент страны проведет не менее 30 митингов.
Досрочные парламентские и президентские выборы в Турции пройдут 24 июня, то есть почти на полтора года ранее планировавшегося срока — в ноябре 2019 года. После этого в стране официально вступят в силу поправки о введении президентской системы правления.
Кандидаты на выборах
В президентской гонке принимают участие шесть кандидатов: действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже, кандидат от оппозиционной «Хорошей партии» Мерал Акшенер, кандидат от Партии благополучия Темель Карамоллаоглу, кандидат от партии «Родина» Догу Перинчек и кандидат от курдской Партии демократии народов Селахаттин Демирташ.
До парламентских выборов Высшая избирательная комиссия (ЦИК) допустила 11 политических партий. Это — Партия справедливости и развития, Партия националистического движения, Народно-республиканская партия, Партия благополучия, партия «Родина», Независимая партия борьбы, Партия демократии народов, «Хорошая партия», Партия независимой Турции, Партия великого единства, Демократическая партия.
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