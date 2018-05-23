СМИ: Эрдоган даст старт президентской избирательной кампании в Эрзуруме 26 мая

По данным издания, уже завтра турецкий лидер представит предвыборный манифест возглавляемой им ПСР, а также кандидатов на пост депутатов парламента от его партии. В ближайшую субботу Эрдоган проведет первый массовый митинг в провинции Эрзурум, затем 27 мая президент также выступит перед своими сторонниками в западных провинциях Айдын и Балыкесир. Ожидается, что перед выборами президент страны проведет не менее 30 митингов.

Досрочные парламентские и президентские выборы в Турции пройдут 24 июня, то есть почти на полтора года ранее планировавшегося срока — в ноябре 2019 года. После этого в стране официально вступят в силу поправки о введении президентской системы правления.

Кандидаты на выборах