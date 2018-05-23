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Детский шахматный турнир прошел в «Москва-Сити»
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Детский шахматный турнир прошел в «Москва-Сити» 

Управа Пресненского района города Москвы 7 часов назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
В одной из башен международного делового центра «Москва-Сити» 21 мая прошел Шахматный турнир Кубка Анатолия Карпова.
На сайте газеты «Вечерняя Москва» сообщили, что в этом состязании приняли участие ребята до 15 лет.
Большая часть спортсменов — самоучки. В турнире соревновались более 60 человек. Отметим, что организаторы мероприятия внимательно следили за ходом проведения состязания.
Соревнования были приурочены к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
По словам организаторов, основная цель проведения турнира заключается в популяризации шахмат среди молодежи.
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