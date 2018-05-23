Детский шахматный турнир прошел в «Москва-Сити»

В одной из башен международного делового центра «Москва-Сити» 21 мая прошел Шахматный турнир Кубка Анатолия Карпова

На сайте газеты «Вечерняя Москва» сообщили, что в этом состязании приняли участие ребята до 15 лет.

Большая часть спортсменов — самоучки. В турнире соревновались более 60 человек. Отметим, что организаторы мероприятия внимательно следили за ходом проведения состязания.

Соревнования были приурочены к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

По словам организаторов, основная цель проведения турнира заключается в популяризации шахмат среди молодежи.