Шахматы пошли по кругу

Музей шахмат РШФ пополнился новым оригинальным экспонатом: предприниматель Ульви Касимов , основатель доменной зоны ART.ART вручил президенту федерации Андрею Филатову круговые шахматы для троих. Это новый вариант шахмат для троих, который элегантно объединяет две старые идеи: шахматы на круглой доске и шахматы для трех игроков.

В комплект для игры входит прекрасная ламинированная круглая доска, три комплекта пластиковых шахматных фигур отличного качества и инструкция. Правила игры достаточно просты, их можно освоить в течение 1 — 2 партий. Круговые шахматы для троих позволят весело и увлекательно провести время любителям классических шахмат. (Дмитрий СОМОВ)