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Шахматы пошли по кругу
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Шахматы пошли по кругу 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Музей шахмат РШФ пополнился новым оригинальным экспонатом: предприниматель Ульви Касимов, основатель доменной зоны ART.ART вручил президенту федерации Андрею Филатову круговые шахматы для троих. Это новый вариант шахмат для троих, который элегантно объединяет две старые идеи: шахматы на круглой доске и шахматы для трех игроков.
В комплект для игры входит прекрасная ламинированная круглая доска, три комплекта пластиковых шахматных фигур отличного качества и инструкция. Правила игры достаточно просты, их можно освоить в течение 1 — 2 партий. Круговые шахматы для троих позволят весело и увлекательно провести время любителям классических шахмат. (Дмитрий СОМОВ)
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