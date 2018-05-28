Карякин занял восьмое место в блице на турнире Norway Chess в Ставангере 

В Ставангере (Норвегия) стартовал международный шахматный турнир Norway Chess, в котором принимает участие российский гроссмейстер Сергей Карякин.
На турнир заявлены десять шахматистов, которые определят победителя путём проведения турнира в один круг — каждый спортсмен сыграет по девять матчей. Перед основным турниром был проведён блиц-турнир для распределения стартовых мест в таблице. Победу одержал американец Уэсли Со, а Карякин занял восьмое место. Соревнования продлятся до 8 июня. В прошлом сезоне победителем стал армянский шахматист Левон Аронян, Карякин побеждал в Норвегии в 2013 и 2014 годах.
Таблица блиц-турнира
1. Уэсли Со (США) — 6 очков
2-3. Хикару Накамура (США) — 5,5 2-3. Вишванатан Ананд (Индия) — 5,5 4. Магнус Карлсен (Норвегия) — 5 5-7. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 4,5 5-7. Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 4,5 5-7. Фабиано Каруана (США) — 4,5 8. Сергей Карякин (Россия) — 3,5 9-10. Левон Аронян (Армения) — 3 9-10. Динь Лижэнь (Китай) — 3.