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Карякин занял восьмое место в блице на турнире Norway Chess в Ставангере
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Карякин занял восьмое место в блице на турнире Norway Chess в Ставангере 

Чемпионат.com 6 часов назад
В Ставангере (Норвегия) стартовал международный шахматный турнир Norway Chess, в котором принимает участие российский гроссмейстер Сергей Карякин.
На турнир заявлены десять шахматистов, которые определят победителя путём проведения турнира в один круг — каждый спортсмен сыграет по девять матчей. Перед основным турниром был проведён блиц-турнир для распределения стартовых мест в таблице. Победу одержал американец Уэсли Со, а Карякин занял восьмое место. Соревнования продлятся до 8 июня. В прошлом сезоне победителем стал армянский шахматист Левон Аронян, Карякин побеждал в Норвегии в 2013 и 2014 годах.
Таблица блиц-турнира
1. Уэсли Со (США) — 6 очков
2-3. Хикару Накамура (США) — 5,5  2-3. Вишванатан Ананд (Индия) — 5,5  4. Магнус Карлсен (Норвегия) — 5  5-7. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 4,5  5-7. Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 4,5  5-7. Фабиано Каруана (США) — 4,5  8. Сергей Карякин (Россия) — 3,5  9-10. Левон Аронян (Армения) — 3  9-10. Динь Лижэнь (Китай) — 3.
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