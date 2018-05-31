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Воспитанник школы имени М. М. Ботвинника заняли 3 место на первенстве России по шахматам
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Воспитанник школы имени М. М. Ботвинника заняли 3 место на первенстве России по шахматам 

Наш Теплый стан 16 часов назад
Фото: Наш Теплый стан
Ученик школы имени М. М. Ботвинника образовательного комплекса «Воробьевы горы» занял третье место на первенстве России по шахматам среди игроков не старше 9 лет.
Соревнования сильнейших юных шахматистов России завершились в Костроме 30 мая 2018 года. В турнире участвовали 424 игрока из 50 регионов нашей страны. Наш Лев Зверев набрал 9 очков из 11 возможных. Опередили его Александр Усов из московской школы 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова (10,5 очка) и Богдан Головченко из Санкт-Петербурга, набравший 10 очков. В 2017 году победу на первенстве страны в этой возрастной группе одержал воспитанник школы имени М. М. Ботвинника Савва Ветохин, который недавно выиграл чемпионат мира среди школьников. Александр Усов тогда стал вице-чемпионом России. Об этом сообщается на сайте образовательного комплекса «Воробьевы горы».
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