Воспитанник школы им. Ботвинника получил бронзовую медаль на первенстве России по шахматам

Ученик педагога школы имени М. М. Ботвинника Лев Зверев занял третье место на первенстве России по шахматам среди игроков не старше 9 лет. Соревнования проводились среди сильнейших шахматистов нашей страны. Воспитанник международного гроссмейстера Станислава Юрьевича Новикова участвовал в турнире вместе с 423 игроками из 50 регионов Российской Федерации. Соревнования завершились в Костроме 30 мая 2018 года. Юный шахматист школы им. Ботвинника набрал 9 очков из 11 возможных. Его опередили Александр Усов из московской школы 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова (10,5 очка) и Богдан Головченко из Санкт-Петербурга, набравший 10 очков.