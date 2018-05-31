Ещё
Воспитанник школы им. Ботвинника получил бронзовую медаль на первенстве России по шахматам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Воспитанник школы им. Ботвинника получил бронзовую медаль на первенстве России по шахматам 

Вестник района Гагаринский 48 минут назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Ученик педагога школы имени М. М. Ботвинника Лев Зверев занял третье место на первенстве России по шахматам среди игроков не старше 9 лет. Соревнования проводились среди сильнейших шахматистов нашей страны.
Воспитанник международного гроссмейстера Станислава Юрьевича Новикова участвовал в турнире вместе с 423 игроками из 50 регионов Российской Федерации. Соревнования завершились в Костроме 30 мая 2018 года.
Юный шахматист школы им. Ботвинника набрал 9 очков из 11 возможных. Его опередили Александр Усов из московской школы 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова (10,5 очка) и Богдан Головченко из Санкт-Петербурга, набравший 10 очков.
Вестник района Гагаринский: последние новости
Инклюзивный праздник на стадионе «Сокол» пройдет в День защиты детей Губкинцы обменялись опытом с «будущими инженерами-нефтяниками-2018» из Китая Воспитанница Центра «На Донской» стала призёром Всероссийской физико-математической олимпиады
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черчесов объяснил стыдное поражение России379
Что это было, Россия? Ужас какой-то66
Вратарь шокировал Овечкина «лучшим сейвом в истории»
Горячая бразильянка надела форму сборной России63
Чемпион мира разбился под Тверью9
Видео
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
00:30
Роналду могут посадить на 8 лет
Футбол
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
00:44
Загитова извинилась перед фанатами
Фигурное катание
04:51
Секретное оружие: кто спасет Россию на ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение