Карпов: ФИДЕ находится в страшном кризисе

"Я вижу проблемы, но пока не вижу решения этих проблем. Но проблемы грандиозные. И такое впечатление, что сегодня легче создать новую всемирную шахматную федерацию, чем выправить то, что случилось в нашей нынешней федерации.

Ясно, что ФИДЕ находится в страшном кризисе. Этого следовало ожидать. Но никто не мог предположить, что это случится именно в этом году. Сейчас Кирсан Николаевич активно передвигается по миру — давно он уже так не передвигался.

Но ему, конечно, нужно пересмотреть свои позиции. И если он сможет избраться, то по-новому построить работу. Мне думается, что ему больше стоит общаться с профессионалами для того, чтобы больше не делать глупостей, которых он понаделал достаточно за эти двадцать лет.

Легкомысленные решения по чемпионату мира нанесли страшный ущерб шахматам. Вот эта нокаут-система была грандиозной ошибкой. Мы многое потеряли. Потеряли и в престиже, и в популярности. Потеряли позиции, которые сейчас очень трудно восстанавливать.

Беда также в том, что Кирсан Николаевич, не понимая, что творит, стал влезать в изменения правил шахмат. Почему шахматы и живут долго, и пережили многие кризисы? Потому, что правила традиционные. И президенты ФИДЕ никогда не имели смелости и отваги влезать в изменение правил.

Вообще это, конечно, прерогатива чемпионов мира, которые должны отстаивать наши традиции. К сожалению, здесь я не вижу роли Магнуса Карлсена. Мне кажется, он всеядный. И он позволил менять правила шахмат, и это печально", — цитирует Карпова PapinChess.