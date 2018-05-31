Четвертый международный финал «Белой ладьи» стартует в Дагомысе в День защиты детей

1 июня 2018 года в Дагомысе открывается 49-й финал открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая Ладья» среди команд общеобразовательных организаций. Начиная с 2015 года, финал получил статус международного. В турнире примут участие более 100 команд из 78 регионов России и 22 стран мира. Помимо школьников из Англии, Армении, Белоруссии, Болгарии, Греции, Израиля, Индии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдавии, Монголии, Румынии, Словакии и Эстонии, в финале «Белой ладьи» впервые примут участие команды из Германии, Кении, Сербии, Туркменистана, Франции, Чехии и Швеции.

Сильнейшие иностранные шахматисты получат право на участие в « Аэрофлот-опене» 2019 года. Российская команда в составе 5 человек, которая покажет лучший результат в финале «Белой ладьи-2017», благодаря поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко отправится во Францию. Ребята сыграют матч-турнир со своими французскими сверстниками.

Основанный в 1969 году Всероссийский шахматный турнир команд образовательных учреждений «Белая Ладья» ежегодно расширяет круг участников. В период с сентября 2017 года по май 2018 года в отборочных региональных соревнованиях первенства в различных регионах России приняли участие около 50 тысяч школьников младше 14 лет.

В этом году ожидается участие 22 иностранных команд-победителей школьных команд в своих странах. Отметим, что в 2015 году в Дагомыс прибыли школьники из шести стран, в 2016 году — из девяти, а в 2017 году — из семнадцати.

Четвертый раз в истории турнира в финальных играх «Белой ладьи» участвуют воспитанники детских домов. Представители школы-интерната № 26 из Рязанской области получили путевку в финал, выиграв турнир «Восхождение» — прошедшее при поддержке РШФ соревнование среди команд детских домов и школ-интернатов для детей-сирот 2018 года. Участие этой команды стало возможным благодаря программе РШФ, направленной на развитие шахматного образования для детей, оставшихся без попечения родителей.

1 июня на открытии финала «Белой ладьи» для участников будет организована культурно-развлекательная программа. С музыкальными номерами выступят Матвей Глуховский (фортепиано) и Ирина Матвеева (скрипка).

Участники финальных игр «Белой Ладьи» сыграют 9 туров по швейцарской системе. Итоги будут подведены 8 июня.

Традиционно во все дни соревнований для юных шахматистов будет организована обширная культурно-развлекательная программа — мастер-классы, лекции, разбор партий, интеллектуальные игры, конкурсы, спортивные состязания. С детьми будут работать двукратный чемпион России, трехкратный олимпийский чемпион Александр Морозевич , экс-чемпион Европы, тренер женской сборной России Евгений Наер и двукратный чемпион мира по шахматной композиции Олег Перваков. Тренеры и учителя примут участие в «круглых столах», которые будут проводить исполнительный директор РШФ Марк Глуховский и другие спикеры.

В дни проведения соревнований, с 3 по 6 июня, в Дагомысе состоится всероссийская конференция учителей и педагогов дополнительного образования, активно участвовавших в конкурсе «Шахматный всеобуч России».

Параллельно с финалом «Белой ладьи» будет проходить итоговое соревнование участников проекта «Шахматы в школах», который реализуется Федерацией шахмат России совместно с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. В турнире примут участие 9 команд из Кемеровской, Новосибирской, Псковской областей, Алтайского, Забайкальского, Краснодарского краев и Республик Ингушетия, Удмуртия и Чувашия.

«Белая ладья» — ежегодный всероссийский шахматный турнир команд образовательных учреждений. Основан в 1969 году. Организаторы турнира — Российская шахматная федерация, Министерство спорта России при поддержке Министерства образования и науки. Соревнование проходит при поддержке благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко. Участники турнира — школьники младше 14 лет, соревнования проходят в несколько этапов, в финале встречают сильнейшие команды регионов-участников. До 1991 года «Белая ладья», наряду с «Кожаным мечом» и «Золотой шайбой», пользовалась огромной популярностью: в отборочных турах участвовали миллионы советских школьников. После распада СССР более 10 лет соревнования не проводились. Возрождение «Белой ладьи» началось в 2004 году. Основные цели «Белой ладьи» — популяризация шахмат среди школьников, выявление способных юных шахматистов, развитие творческих и интеллектуальных способностей юношества.

Российская шахматная федерация (РШФ) — общественная некоммерческая организация, объединяющая физические лица и шахматные федерации республик, краев, областей, городов федерального значения, автономных областей и автономных округов Российской федерации. Деятельность РШФ направлена на развитие и популяризацию шахмат в Российской Федерации. РШФ учреждена 15 февраля 1992 года. РШФ является организатором ежегодного Всероссийского детского первенства, турнира «Белая Ладья» среди образовательных учреждений, чемпионата России и других шахматных соревнований. С 2012 года в России по инициативе РШФ реализуется программа «Шахматы в музеях». С 2014 года — программа «Шахматы в детские дома». Первое соревнование по шахматам среди команд детских домов и школ-интернатов для детей-сирот состоялось в Гранд-отеле «Жемчужина» в 2016 году.

ляризировать шахматы в регионах своего присутствия, открывая шахматные классы в подшефных школах и детских садах, финансируя подготовку профильных педагогов.