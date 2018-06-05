Псковичи победили на всероссийском турнире проекта «Шахматы в школах»

Псковские школьники победили на всероссийском турнире проекта «Шахматы в школах», сообщили в государственном управлении образования Псковской области.

Итоговые соревнования проекта прошли в Краснодарском крае. В них приняли участие 9 команд-победителей региональных конкурсов на лучшее преподавание шахмат в общеобразовательных учреждениях. Сборные собрались из Кемеровской, Новосибирской, Псковской областей, Алтайского, Забайкальского, Краснодарского краев и Республик Ингушетия, Удмуртия и Чувашия.

Выиграв все матчи, команда Псковской области заняла первое место. В ее состав вошли ученики Псковского педагогического комплекса: Никита Виноградов , Владислав Мерзанюков, Андрей Васильев и Малика Миракова под руководством Софьи Зайцевой.

Проект «Шахматы в школах» реализует Российская шахматная федерация совместно с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко

«Дети обучаются шахматам в Псковской области с 2009 года. Во всех школах этому предмету уделяется особое внимание. Для нас очень важно не только участие наших ребят в престижных соревнованиях, их победы, но и дальнейшее развитие шахматного всеобуча в регионе», — отметил начальник государственного управления образования Псковской области Александр Седунов

Напомним, что в прошлом году Опочецкая гимназия стала первым в России центром подготовки и повышения квалификации педагогов шахматного всеобуча. Ей также было присвоено имя одного из сильнейших шахматистов мира 19 века и автора первого русского учебника по шахматам, уроженца Опочецкого района А. Д. Петрова.