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Жозе Моуринью принял участие в рекламном ролике RT к чемпионату мира
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Жозе Моуринью принял участие в рекламном ролике RT к чемпионату мира 

ТАСС 32 минуты назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 4 июня. Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» португалец Жозе Моуринью принял участие в рекламном ролике телеканала RT к предстоящему чемпионату мира, который пройдет в России. Ролик размещен на канале RT в Youtube.
В съемках ролика, который длится более минуты, также приняли участие балетная группа Михайловского театра, нападающий московского хоккейного клуба «Динамо» Владимир Брюквин, член сборной России по художественной гимнастике Екатерина Селезнева, сборная России по синхронному плаванию, летчик-космонавт Олег Кононенко, чемпион России по футбольному фристайлу Игорь Олейник и чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин. Моуринью в конце ролика на русском языке произнес фразу «Это Россия».
В марте стало известно, что Моуринью во время чемпионата мира будет работать экспертом на телеканале RT. Португальский специалист с 2016 года возглавляет «Манчестер Юнайтед». Моуринью является двукратным победителем Лиги чемпионов, двукратным чемпионом Португалии, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Италии и чемпионом Испании, также в его активе победы в Кубке УЕФА, Лиге Европы, Кубках и Суперкубках Португалии, Англии, Италии и Испании.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
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