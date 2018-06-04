В Турции более 53% избирателей готовы голосовать за Эрдогана, показал опрос

АНКАРА, 4 июн — РИА Новости . Президент Турции Тайип Эрдоган является лидером избирательной гонки в стране в преддверии намеченных на 24 июня президентских выборов, за него готовы отдать голоса 53,4% избирателей, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим центром ORC.

Как сообщается на странице ORC в Тwitter, за Индже готовы проголосовать 23,8% избирателей, за Акшенер — 11,5%, за Демирташа — 8,7%, На парламентских выборах 52.8% избирателей готовы поддержать альянс правящей Партии справедливости и развития и националистической Партии национального движения. За оппозиционный блок, состоящий из Народно-республиканской партии, Хорошей партии и Партии счастья, готовы проголосовать 35.6% избирателей, за прокурдскую Партию демократии народов — 10,7%.

Опрос был проведен 28 мая — 1 июня в 37 провинциях Турции, всего было опрошено 3 тысячи 410 человек.