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В Турции более 53% избирателей готовы голосовать за Эрдогана, показал опрос
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В Турции более 53% избирателей готовы голосовать за Эрдогана, показал опрос 

РИА Новости 9 часов назад
АНКАРА, 4 июн — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган является лидером избирательной гонки в стране в преддверии намеченных на 24 июня президентских выборов, за него готовы отдать голоса 53,4% избирателей, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим центром ORC.
На досрочных выборах президента Турции 24 июня в избирательные бюллетени будут включены имена Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии «Родина»). Одновременно с президентскими будут проведены и парламентские выборы
Как сообщается на странице ORC в Тwitter, за Индже готовы проголосовать 23,8% избирателей, за Акшенер — 11,5%, за Демирташа — 8,7%, На парламентских выборах 52.8% избирателей готовы поддержать альянс правящей Партии справедливости и развития и националистической Партии национального движения. За оппозиционный блок, состоящий из Народно-республиканской партии, Хорошей партии и Партии счастья, готовы проголосовать 35.6% избирателей, за прокурдскую Партию демократии народов — 10,7%.
Опрос был проведен 28 мая — 1 июня в 37 провинциях Турции, всего было опрошено 3 тысячи 410 человек.
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