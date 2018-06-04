Федерация шахмат Узбекистана выдвинула кандидатуру Илюмжинова на пост президента FIDE 

ТАШКЕНТ, 4 июня. /ТАСС/. Федерация шахмат Узбекистана единогласно выдвинула действующего главу Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсана Илюмжинова в качестве кандидата на пост президента организации. Внеочередная конференция шахматной федерации Узбекистана прошла в понедельник в здании национального олимпийского комитета республики.
Очередные выборы главы FIDE пройдут на конгрессе организации 3 октября текущего года в Батуми.
"Искренне благодарен шахматной федерации Узбекистана за доверие, буду продолжать работать над реализацией программы развития и популяризации шахмат", — сказал Илюмжинов после подведения итогов голосования. По его словам, сегодня федерация шахмат Узбекистана одна из самых известных в мире. В последние годы ее представители — в числе победителей самых престижных турниров. По его мнению, подобных достижений будет больше, так как по решению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с будущего учебного года шахматы включены в школьную программу.
Илюмжинов возглавляет FIDE с 1995 года. В апреле нынешнего года президентский совет FIDE обратился к Илюмжинову с просьбой немедленно уйти в отставку в связи с тем, что он находится под санкциями Министерства финансов США. 14 членов президентского совета проголосовали за эту резолюцию, один — против.