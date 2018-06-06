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Карякина обвинили в договорняках
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Чемпион мира по шахматам Карлсен обвинил Карякина в проведении договорных партий 

Газета.Ru 6 июня 2018
Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен обвинил российского гроссмейстера Сергея Карякина в проведении договорных партий с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, сообщает "Советский спорт".
"Я знаю, что Карякин и Мамедьяров на предыдущих турнирах договаривались о ничьей", — цитирует Карлсена телеканал TV2.
По мнению норвежца, один из таких случаев произошел на турнире в Ставангере.
"У меня нет никаких доказательств, но я этому не удивлюсь. Может быть, стоит наблюдать за партиями, в которых играют люди, работающие вместе и являющиеся друзьями. Тогда может выявиться обман", — отметил Карлсен.
Ранее Карякин обыграл француза Максима Вашье-Лаграва в четвертом туре супертурнира в норвежском Ставангере.
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