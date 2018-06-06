Школьник стал новым чемпионом по классическим шахматам среди мужчин во Владивостоке

15-летний Максим Щукин стал чемпионом Владивостока по шахматам, выиграв у международных мастеров и мастеров ФИДЕ . Об этом сообщил сайт DEITA.RU.

Ученик школы № 62 два завершил поединки вничью и ни разу не потерпел поражения. Новый чемпион города занимается у Сергея Кравцова , занявшего в турнире лишь четвертое место.

«Серебро» и «бронзу» на Чемпионате Владивостока по классическим шахматам среди мужчин завоевали шахматисты из Артема Сергей Муратов и Виталий Бачин.

Исследователи нашли взаимосвязь между долголетием и игрой в шахматы. По данным ученых из Австралии, интеллектуальные виды спорта способны продлить жизнь в среднем на семь лет.