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Школьник стал новым чемпионом по классическим шахматам среди мужчин во Владивостоке
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Школьник стал новым чемпионом по классическим шахматам среди мужчин во Владивостоке 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
15-летний Максим Щукин стал чемпионом Владивостока по шахматам, выиграв у международных мастеров и мастеров ФИДЕ. Об этом сообщил сайт DEITA.RU.
Ученик школы № 62 два завершил поединки вничью и ни разу не потерпел поражения. Новый чемпион города занимается у Сергея Кравцова, занявшего в турнире лишь четвертое место.
«Серебро» и «бронзу» на Чемпионате Владивостока по классическим шахматам среди мужчин завоевали шахматисты из Артема Сергей Муратов и Виталий Бачин.
Исследователи нашли взаимосвязь между долголетием и игрой в шахматы. По данным ученых из Австралии, интеллектуальные виды спорта способны продлить жизнь в среднем на семь лет.
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