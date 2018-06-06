Воспитанники местных шахматных клубов выступят на турнире «Россия, вперед!»

Шахматисты района Чертаново Северное примут участие в турнире «Россия, вперед!», который состоится в центре «Замоскворечье» в это воскресенье, 10 июня.

Согласно опубликованной на сайте шахматной школы «Чертаново» информации, в соревнованиях примут участие более 100 спортсменов от 2000 года рождения и моложе. Организаторы разделят их на четыре возрастные группы: 2000-2003, 2004-2006, 2007-2009, 2010 годов рождения и младше.

Регистрация на участие уже идет полным ходом. В некоторых группах места почти закончились. В списке участников можно увидеть воспитанников тренера студии «Маэстро» на Сумском» Александра Демина и руководителя клуба «Ход конем» Сергея Шарикова.

Виктор Элконин, Дмитрий Ястребов, Константин Остапец, Елизавета Литвиненко, Георгий Бедоев являются юными талантами студии «Маэстро» на Сумском». Например, Елизавете, Георгию и Константину нет еще восьми лет, но ребята активно выступают на различных турнирах и добиваются немалых результатов.

— В сентябре Лиза пойдет в первый класс. Но она отлично знает латинский алфавит, используемый в шахматах. Причем его мы выучили раньше русского. Лиза отлично знает шахматную нотацию и безошибочно умеет записывать партию, — отзывается о своей ученице Александр Михайлович.

Отметим, что для победы спортсменам достаточно набрать 5,5 очков.

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/06/06/41688/