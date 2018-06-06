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Партию «Коммунисты Государства Алании» не зарегистрировали из-за неявки
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Партию «Коммунисты Государства Алании» не зарегистрировали из-за неявки 

Sputnik Южная Осетия 7 часов назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 6 июн — Sputnik. Минюст Южной Осетии не зарегистрировал партию «Коммунисты государства Алании» в связи с тем, что представители Минюста не застали членов съезда и аппарат партии в Доме культуры, где должен был проходить съезд. Об этом рассказала на пресс-конференции в Цхинвале глава Минюста Залина Лалиева.
По ее словам, оргкомитет партии уведомил министерство юстиции о создании политорганизации. В течении шести месяцев оргкомитет должен был провести учредительный съезд и собрания в административных единицах. При этом дата, место и время проведения учредительного съезда должны быть озвучены в государственных СМИ. Все эти процедуры партия «Коммунисты государства Алании» прошли, уведомив Минюст, однако в последний момент не провели съезд.
"Оргкомитет этой партии заранее уведомил Минюст о месте и времени проведения учредительного съезда. Наши представители прибыли в указанное место и в условленное время, однако никого из членов партии там не застали и вынужденны были вернуться обратно", — рассказала Лалиева о причине, по которой партию не зарегистрировали.
В мэрии города Квайса Sputnik пояснили, что партия не уведомила местные органы власти о намерении проводить учредительный съезд, что является нарушением.
На съезд партии были приглашены представители «Коммунистов России», которые поддерживают создание партии, во главе с председателем ЦК КПКР Максимом Сурайкиным.
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