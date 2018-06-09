14 июня в Воронцовском парке пройдет день открытых дверей «Московское долголетие»

Организаторы праздника познакомят гостей с тренерами и спортивными программами по ОФП, скандинавской ходьбе, фитнесу и танцам.

После тренировок, под руководством квалифицированного шахматного тренера Виталия Кулакова , пройдет сеанс одновременной игры в шахматы.

Расписание занятий 14 июня:

10:00 ОФП (у сцены)

11:00 Танцы (у сцены)

12:00 Фитнес (у сцены)

13:00 Скандинавская ходьба (разминка у сцены, далее — территория парка)

13:00 — 15:00 Шахматы (шахматный павильон)

Напоминаем, что «Московское долголетие» — это городская программа для жителей столицы, которые хотят вести активный образ жизни и использовать все возможности для самореализации. Позвоните по телефонам +7916-98-98-047, +7 (495) 580-26-78 и мы поможем вам подать заявку на участие в проекте «Московское долголетие».

Все занятия проводятся бесплатно.

Участвовать в бесплатной программе могут все жители Москвы, которые: — достигли возраста 55+, — постоянно зарегистрированы в Москве, — не имеют медицинских противопоказаний.