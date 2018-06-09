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14 июня в Воронцовском парке пройдет день открытых дверей «Московское долголетие»
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14 июня в Воронцовском парке пройдет день открытых дверей «Московское долголетие» 

Обручевский меридиан 4 часа назад
Фото: Обручевский меридиан
Организаторы праздника познакомят гостей с тренерами и спортивными программами по ОФП, скандинавской ходьбе, фитнесу и танцам.
После тренировок, под руководством квалифицированного шахматного тренера Виталия Кулакова, пройдет сеанс одновременной игры в шахматы.
Расписание занятий 14 июня:
10:00 ОФП (у сцены)
11:00 Танцы (у сцены)
12:00 Фитнес (у сцены)
13:00 Скандинавская ходьба (разминка у сцены, далее — территория парка)
13:00 — 15:00 Шахматы (шахматный павильон)
Напоминаем, что «Московское долголетие» — это городская программа для жителей столицы, которые хотят вести активный образ жизни и использовать все возможности для самореализации. Позвоните по телефонам +7916-98-98-047, +7 (495) 580-26-78 и мы поможем вам подать заявку на участие в проекте «Московское долголетие».
Все занятия проводятся бесплатно.
Участвовать в бесплатной программе могут все жители Москвы, которые: — достигли возраста 55+, — постоянно зарегистрированы в Москве, — не имеют медицинских противопоказаний.
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