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Карякин получил травму на шахматном турнире
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Карякин получил травму на шахматном турнире 

Газета.Ru 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский шахматист Сергей Карякин подвернул ногу во время игры в баскетбол, сообщает "Советский спорт".
Инцидент произошел в перерыве между партиями на этапе Grand Chess Tour по быстрым шахматам в бельгийском Лёвене.
"На этот раз баскетбол оказался не столь успешен. У меня такое чувство, что кое-кто из шахматистов решил наказать меня за одну из сегодняшних ничьих", — подписал Карякин в инстаграме.
Ранее сообщалось, что Картинка проиграл американцу Хикару Накамуре в матче восьмого шахматного супертурнира, который прохошел в норвежском Ставангере.
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