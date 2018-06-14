Карякин получил травму на шахматном турнире

Инцидент произошел в перерыве между партиями на этапе Grand Chess Tour по быстрым шахматам в бельгийском Лёвене.

"На этот раз баскетбол оказался не столь успешен. У меня такое чувство, что кое-кто из шахматистов решил наказать меня за одну из сегодняшних ничьих", — подписал Карякин в инстаграме. This time basketball was not so successful, as I have a feeling that one chess player wanted to punish me for one of the draws today🤔🤔🤔 Публикация от Sergey Karjakin (@sergey_karjakin) 13 Июн 2018 в 1:14 PDT