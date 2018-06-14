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Карякин: победа сборной России будет отличным ответом всем пессимистам
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Карякин: победа сборной России будет отличным ответом всем пессимистам 

Чемпионат.com 51 минуту назад
Фото: autosport.com.ru
Российский гонщик, чемпион «Дакара-2017» в зачёте квадроциклов Сергей Карякин пожелал успеха сборной России по футболу в стартовом матче чемпионата мира против Саудовской Аравии, который пройдёт сегодня, 14 июня.
«Сегодня стартует чемпионат мира по футболу в России, и в матче открытия наша сборная сыграет с Саудовской Аравией. Я бы хотел пожелать нашим футболистам сыграть от сердца, продемонстрировав все свои лучшие качества на поле, и показать отличный футбол! Победа будет отличным ответом всем тем пессимистам, которые не верят в нашу команду! Вперёд, Россия, мы с тобой!» — написал Карякин в своём «инстаграм»-аккаунте.
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