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Турнир по Шахпонгу
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Турнир по Шахпонгу 

Overtime.life 57 минут назад
Фото: Overtime.life
ТЦ SILA VOLI открывает серию турниров по шахпонгу!
Шахпонг — это два одном: блиц-шахматы + настольный теннис.
Правила игры просты:
Играем по кругу — вы будете бороться с каждым участником турнира: один раунд — шахматы, другой — теннис.
Длительность шахматного раунда — 5 минут.
Баллы считаются следующим образом: шахматы: победа — 1 балл, ничья — 0,5 балла, поражение — 0 баллов; настольный теннис: играем до2х побед.
По завершению турнира очки складываются и смотрим результат
Не умеете играть? Не проблема, научитесь на месте!
Первый турнир 24 июня в 11.00 на 1 этаже ТЦ SILA VOLI.
Обязательная регистрация.
Победителей ждет приз!
Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
ул. Толмачёва, 22  Центр карты:
56.840552067866284,60.60944899999998
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.840552,60.609449
Дата:
воскресенье, июня 24, 2018
Комментарий к дате:
11:00  Стоимость:
Бесплатно
Ссылка на регистрацию:
silavoli.center/turnir-po-shahpongu
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