Турнир по Шахпонгу

ТЦ SILA VOLI открывает серию турниров по шахпонгу!

Шахпонг — это два одном: блиц-шахматы + настольный теннис.

Правила игры просты:

Играем по кругу — вы будете бороться с каждым участником турнира: один раунд — шахматы, другой — теннис.

Длительность шахматного раунда — 5 минут.

Баллы считаются следующим образом: шахматы: победа — 1 балл, ничья — 0,5 балла, поражение — 0 баллов; настольный теннис: играем до2х побед.

По завершению турнира очки складываются и смотрим результат

Не умеете играть? Не проблема, научитесь на месте!

Первый турнир 24 июня в 11.00 на 1 этаже ТЦ SILA VOLI.

Обязательная регистрация.

Победителей ждет приз!

Изображение:

Адрес:

Текст адреса:

ул. Толмачёва, 22 Центр карты:

56.840552067866284,60.60944899999998

Масштаб карты:

Координаты точки:

56.840552,60.609449

Дата:

воскресенье, июня 24, 2018

Комментарий к дате:

11:00 Стоимость:

Бесплатно

Ссылка на регистрацию:

silavoli.center/turnir-po-shahpongu

Количество просмотров: