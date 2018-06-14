Партии по 5 часов и планы обыграть чемпиона мира: все о детских шахматах в Ижевске 

С 12 по 17 июня в Ижевске проходит этап Кубка России по шахматам среди спортсменов до 15 лет. Поэтому в новом выпуске рубрики Ижевск спортивный мы решили рассказать о детских шахматах. О виде спорта Шахматы интеллектуальный спорт. Он воспитывает в ребенке усидчивость, выносливость, характер, умение строить прогнозы, а также волю к победе: уже через пару тренировок ребенок понимает, что результат поединка зависит только от него. Во время игры у ребенка активно работают оба полушария. Благодаря этому он развивает как логику, так и интуицию. А из-за того, что во время игры необходимо постоянно концентрироваться, обдумывать каждый ход, развивается выдержка и дисциплина. В совокупности эти качества помогают вырастить целеустремленного и взвешенного человека Лидия Трубачева, тренер по шахматам Так как этот спорт полностью безопасен для физического здоровья малыша, начинать занятия можно довольно рано. Оптимальный возраст три-четыре года, но начать можно и с двух. Главное, не перегружать малышей правилами, уроками. Для начала достаточно, чтобы шахматная доска с фигурами стала одной из игрушек ребенка, говорит Лидия Трубачева. В шахматную школу детей зачисляют с 7 лет. Владеть правилами игры необязательно детей обучаем с нуля. Но преподаватели проверяют физическую форму ребенка, насколько хорошо он бегает и прыгает. Для шахмат это тоже необходимо, поскольку одна партия может длиться несколько часов, долгое сидение за доской сказывается на осанке, позвоночнике и опорно-двигательном аппарате. Поэтому шахматистам советуем как минимум делать зарядку по утрам и больше гулять на улице или заниматься в дополнительных секциях. Хочу стать чемпионкой мира по шахматам 9-летняя Софья Люкина уделяет шахматам почти все свободное время. Девочка уже дважды становилась чемпионкой Ижевска и один раз чемпионкой Удмуртии в своей возрастной категории. Я занимаюсь в школе 3 раза в неделю, при этом каждый день дома играю или решаю задачи. Плюс несколько раз в месяц участвую в турнирах. Я много тренируюсь, потому что хочу стать чемпионкой мира, говорит Софья. Фото: архив героев публикации Софью привели в шахматную школу в 6 лет по примеру папы, который в детстве занимался в этой же секции. Самая длинная партия Софьи длилась около 5 часов Супруг и сейчас говорит, что шахматы очень помогают ему в учебе и работе, поэтому долго не думали. Софье шахматы тоже помогли. В детском саду дочка была очень скромной, стеснительной. А сейчас ей намного легче общаться с ребятами. Да и в учебе шахматы помогают Софья довольно хорошо учится в гимназии Светлана Люкина, мама Софьи Кстати, с усердными тренировками, соревнованиями и учебой в школе девочка успешно совмещает и дополнительные занятия. С 8 до 15 часов Софья в школе, потом идет либо на занятия в шахматную школу, либо на триатлон или в изостудию. Вечером у нее есть время на домашнее задание, прогулки, игры. Софье нравятся шахматы, мы ее в этом поддерживаем, поэтому ей не кажется, что ради шахмат приходится чем-то жертвовать, говорит мама спортсменки. Мечтаю обыграть чемпиона мира 8-летний Максим Попов занимается шахматами всего 2,5 года, но уже сейчас у него есть серьезная цель обыграть действующего чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена. Мы начинали с нескольких занятий по вечерам после детского сада, а сейчас сын ходит на тренировки три раза в неделю, плюс каждое воскресенье у Максима игровой день, когда ученики проводят турниры друг с другом в школе или выезжают на соревнования Сергей Попов, папа Максима Папа Максима непрофессиональный шахматист, тем не менее играть с сыном он старается каждый вечер. Конечно, хочется, чтобы сын достиг определенных результатов, но сразу ничего не получится. Поэтому мы идем постепенно, шаг за шагом. И первые результаты уже есть, говорит Сергей. Шахматы развивают самостоятельность, учат ставить цели и добиваться их. Дети выезжают на турниры в другие города Максим, например, ездил в Тольятти и Пензу, и благодаря таким поездкам повышается уровень игры в шахматы и увеличивается кругозор. Фото: архив героев публикации Где детей обучают шахматам? Спортивная школа по шахматам Обучают с 7 лет. Есть абонементные группы для дошкольников Адрес: ул. Пушкинская, 138 Телефон: 68-72-56 Шахматная школа-клуб Ладья Обучают с 4 лет. Бюджетного обучения нет, стоимость занятий от 300 рублей Адрес: ул. Свободы, 171а Телефон: 8 (912) 759-28-16 Спортивная школа Созвездие Обучают с 7 лет. Есть абонементные группы для дошкольников Адрес: ул. 10 лет Октября, 12 (также занятия проводятся в школах 19, 28, 52, 68, 88) Телефон: 72-18-00 Цена вопроса: Шахматная доска от 500-1500 рублей до 40 000 рублей (в зависимости от материала и размера) Шахматные фигуры от 400 рублей Шахматные часы от 1500 рублей Обучение (с 7 лет) бесплатно Абонементные группы (до 7 лет) от 90 рублей за занятие Читайте также: 6-часовые тренировки и мечта попасть в сборную России: все о художественной гимнастике в Ижевске Занятия 6 дней в неделю и планы попасть к Этери Тутберидзе: все о фигурном катании в Ижевске Хотите, чтобы мы рассказали про определенный вид спорта? Звоните в редакцию по номеру 945-045 или пишите в комментариях.