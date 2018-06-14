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Международный турнир прошел в шахматном клубе «Октябрьский»
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Международный турнир прошел в шахматном клубе «Октябрьский» 

Управа района Якиманка 15 часов назад
Фото: Управа района Якиманка
В шахматном клубе «Октябрьский» 11 июня прошел международный блиц-турнир, приуроченный к 26-летию принятия Государственной программы приватизации.
— В соревновании приняли участие более 35 человек. Первое место досталось Евгению Камбуру, следом идет Максим Орлиников, а замыкает тройку победителей Аким Сечин, — рассказал директор шахматного клуба «Октябрьский» Сергей Каракулов.
После турнира для спортсменов организовали творческий музыкальный вечер. Посетители услышали выступление поэтов-песенников.
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