Международный турнир прошел в шахматном клубе «Октябрьский»

В шахматном клубе «Октябрьский» 11 июня прошел международный блиц-турнир, приуроченный к 26-летию принятия Государственной программы приватизации.

— В соревновании приняли участие более 35 человек. Первое место досталось Евгению Камбуру, следом идет Максим Орлиников, а замыкает тройку победителей Аким Сечин, — рассказал директор шахматного клуба «Октябрьский» Сергей Каракулов.

После турнира для спортсменов организовали творческий музыкальный вечер. Посетители услышали выступление поэтов-песенников.