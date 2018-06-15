В Саратове пройдут «Городские выходные»

В Саратове пройдут мероприятия в рамках «Городских выходных», для саратовцев организовали масштабный турнир по шахматам, тренировки, соревнования по конному спорту и чемпионат по пляжному футболу, сообщает мэрия.