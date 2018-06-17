Ещё
В Твери приглашают сразиться в шахматы
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Твери приглашают сразиться в шахматы 

tvernews.ru 11 часов назад
Фото: tvernews.ru
В Твери с 13 по 22 июня проходит турнир города по шахматам. Он проводится на базе шахматно-шашечного центра «Блиц» спортивной школы «Лидер». В соревнованиях принимают участие около 40 спортсменов, сообщают в пресс-службе администрации города.
На турнире шахматисты смогут выполнить нормативы и получить новые спортивные разряды. Соревнования призваны повысить мастерство участников и сделать шахматы более популярными в Твери.
Игры начинаются ежедневно в 11:00. Организаторы соревнований: управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации Твери, Федерация шахмат Тверской области и спортивная школа «Лидер».
tvernews.ru: последние новости
В Твери турнир по плаванию "Стайер-2018" начнется 16 июня Председатель комиссии Общественной Палаты РФ по безопасности посетила тверскую ИК-10 В Тверьэнерго состоялся чемпионат по шахматам и лично-командное первенство по плаванию среди сотрудников филиала
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футбол спровоцировал землетрясение6
Прощай, Россия: Медведева улетела в Канаду262
Германия неожиданно проиграла Мексике91
Иностранцы поглумились над открытием ЧМ89
Россиянка приютила обманутого египетского фаната150
Видео
03:24
Болельщики из Швейцарии чудом спаслись в Донбассе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:09
Россиянка приютила обманутого египетского фаната
Футбол Африка
00:11
Сербия открыла счет в игре с Коста-Рикой
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:09
ФИФА объяснила пустые места на матче Египет-Уругвай
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:42
После выступления на ЧМ Уильямса вызвали в Кремль
ЧМ по футболу 2018 В мире
03:53
Сборная Англии отказалась от тренировки в Волгограде
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:24
Уткин сделал скандальное заявление
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:41
Поворот не туда: швейцарцы попали в Донбасс вместо ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:36
На ЧМ назначен первый пенальти после видеоповтора
Футбол Волейбол
06:39
Исландские болельщики готовятся к игре с Аргентиной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение