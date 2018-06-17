В Твери приглашают сразиться в шахматы

В Твери с 13 по 22 июня проходит турнир города по шахматам. Он проводится на базе шахматно-шашечного центра «Блиц» спортивной школы «Лидер». В соревнованиях принимают участие около 40 спортсменов, сообщают в пресс-службе администрации города.

На турнире шахматисты смогут выполнить нормативы и получить новые спортивные разряды. Соревнования призваны повысить мастерство участников и сделать шахматы более популярными в Твери.

Игры начинаются ежедневно в 11:00. Организаторы соревнований: управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации Твери, Федерация шахмат Тверской области и спортивная школа «Лидер».