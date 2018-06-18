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Около 200 человек станут участниками XV Международного шахматного фестиваля в Пскове
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Около 200 человек станут участниками XV Международного шахматного фестиваля в Пскове 

ТАСС 9 часов назад
Фото: Псковское Агентство Информации
ТАСС, 18 июня. Порядка 200 человек станут участниками XV Международного шахматного фестиваля «Псков-2018 », открытие которого состоялось в понедельник. Об этом сообщил ТАСС вице-президент федерации шахмат Псковской области Святослав Самсонов.
"Фестиваль у нас проходит в пятнадцатый раз, впервые он проводился в 2004 году. Около 200 — общее количество людей, которые будут принимать участие в данный момент. Представляют они разные государства, разные шахматные федерации. Так, помимо России у нас представлены Эстония, Латвия, Украина, Германия ", — сказал он.
По словам Самсонова, участие в фестивале принимают дети и взрослые самых разных возрастов. «В программе фестиваля есть турниры для маленьких, есть турниры для взрослых и турниры смешанного характера », — пояснил он.
Шахматные турниры в рамках фестиваля будут проводиться по 23 июня. Призовой фонд фестиваля — 100 тыс. рублей, кроме того, для победителей турниров предусмотрены подарки от спонсоров.
Как сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, ежегодно в регионе шахматами занимаются около 2 тыс. школьников, так как с 2008 года в школах субъекта для второклассников введен предмет «шахматы». Всего же в области этим видом спорта занимаются порядка 5 тыс. человек.
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