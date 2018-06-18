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Три кубка юной шахматистки
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Три кубка юной шахматистки 

ТВ-МИГ 16 часов назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото из группы «ДДюТ г. Владимира» соцсети «Вконтакте»
Владимирская шахматистка Диана Преображенская пополнила свою копилку очередными наградами. Сразу три кубка юная спортсменка завоевала на прошедшем в Суздале турнире «Кубок древних столиц».
В соревнованиях приняли участие более ста шахматистов из Москвы, Московской, Ивановской, Ярославской и Владимирской областей. Программа турнира состояла из серии игр по классическим и быстрым шахматам в нескольких возрастных категориях. Кроме того, организаторы приготовили и целый ряд увлекательных шахматных задач.
Владимирская спортсменка Диана Преображенская завоевала два кубка в быстрых шахматах (в младшей группе 2010-2013 г.р.) — среди девочек и среди мальчиков. Ещё один трофей юная шахматистка получила за решение задач.
Неплохо выступили и другие спортсмены из Владимира. В турнире по классическим шахматам третье-четвёртое место поделили Алина Кильдишова и Дмитрий Чмиленко (возрастная группа 2007-2009 г.р.). В возрастной группе 2010 года рождения и моложе пятое место занял Никита Юнацкевич.
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