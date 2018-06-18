Ещё
Косачев: Встреча сенаторов РФ и США может состояться в начале июля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Косачев: Встреча сенаторов РФ и США может состояться в начале июля 

Российская Газета 14 часов назад
Фото: Парламентская газета
Члены верхней палаты американского конгресса запросили встречу с коллегами из Совфеда, сообщил глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев.
"Группа сенаторов от Республиканской партии запросилась на встречу. В начале июля", — цитирует его ТАСС.
Ранее СМИ со ссылкой на газету The Washington Post сообщили о том, что посол США в России Джон Хантсман занимается организацией визита в Москву американских сенаторов-республиканцев. По данным издания, речь идет о сенаторах Ричарде Шелби, Джоне Нили Кеннеди и Джоне Хувэне.
Российская Газета: последние новости
В Киргизию приедет Анатолий Карпов Как в Ростове и Волгограде организовано движение на ЧМ-2018 Транспорт проверят на въездах в принимающие Чемпионат мира города
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Московские СИЗО заполнили иностранные болельщики156
Болельщица поучаствовала в оргии в Москве и пожалела134
Самолет с футбольной сборной загорелся в полете44
«После Олимпиады — 2018 у меня открылись глаза»343
«Мы поняли, что наша жизнь ничего не стоит»43
Видео
02:42
Болельщица поучаствовала в оргии в Москве и пожалела
ЧМ по футболу 2018
03:24
Болельщики из Швейцарии чудом спаслись в Донбассе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:09
Россиянка приютила обманутого египетского фаната
Футбол Африка
00:51
«Мы поняли, что наша жизнь ничего не стоит»
Фигурное катание
00:56
Мисс «Бум-Бум» дала прогноз на ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
03:41
Журналист возмутился русскими женщинами
ЧМ по футболу 2018
00:30
Уверенно побеждает только Россия
Футбол Статьи
04:36
Болельщики в Мексике вызвали землетрясение
ЧМ по футболу 2018
Поддержите свою сборную на Рамблере
ЧМ по футболу 2018
00:25
Карпин назвал «лошками» комментаторов с «Матч-ТВ»
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение