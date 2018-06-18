Юный шахматист школы имени М. М. Ботвинника занял 2 место 

Второе место занял воспитанник школы имени М. М. Ботвинника образовательного комплекса «Воробьевы горы» в конкурсе по решению шахматных задач и этюдов, включённого в программу юношеского фестиваля «Здравствуй, лето!».
Турнир проходил в шахматном клубе имени Т. В. Петросяна. Свое мастерство показали 40 юных спортсменов из шахматных школ и клубов Москвы. Ребята решали задачи и этюды, предложенные чемпионом мира по шахматной композиции гроссмейстером Олегом Перваковым. Ученик тренера высшей категории В. А. Чёрного Леонид Кретов пробился в финал конкурса и уступил только Борису Червоненкису из школы «Ориента» (Перово), который и стал победителем. Об этом сообщается на сайте образовательного комплекса «Воробьевы горы».