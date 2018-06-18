Ещё
Юный шахматист школы имени М. М. Ботвинника занял 2 место
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юный шахматист школы имени М. М. Ботвинника занял 2 место 

Наш Теплый стан 14 часов назад
Фото: Наш Теплый стан
Второе место занял воспитанник школы имени М. М. Ботвинника образовательного комплекса «Воробьевы горы» в конкурсе по решению шахматных задач и этюдов, включённого в программу юношеского фестиваля «Здравствуй, лето!».
Турнир проходил в шахматном клубе имени Т. В. Петросяна. Свое мастерство показали 40 юных спортсменов из шахматных школ и клубов Москвы. Ребята решали задачи и этюды, предложенные чемпионом мира по шахматной композиции гроссмейстером Олегом Перваковым. Ученик тренера высшей категории В. А. Чёрного Леонид Кретов пробился в финал конкурса и уступил только Борису Червоненкису из школы «Ориента» (Перово), который и стал победителем. Об этом сообщается на сайте образовательного комплекса «Воробьевы горы».
Наш Теплый стан: последние новости
Москва готова к проведению Чемпионата мира по футболу Софья Великая вновь стала чемпионкой Европы Кадеты-юнармейцы школы № 1101 получили спортивные разряды по парашютному спорту
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Московские СИЗО заполнили иностранные болельщики156
Самолет с футбольной сборной загорелся в полете44
Болельщица поучаствовала в оргии в Москве и пожалела134
«После Олимпиады — 2018 у меня открылись глаза»343
«Мы поняли, что наша жизнь ничего не стоит»43
Видео
02:42
Болельщица поучаствовала в оргии в Москве и пожалела
ЧМ по футболу 2018
03:24
Болельщики из Швейцарии чудом спаслись в Донбассе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:09
Россиянка приютила обманутого египетского фаната
Футбол Африка
00:51
«Мы поняли, что наша жизнь ничего не стоит»
Фигурное катание
00:56
Мисс «Бум-Бум» дала прогноз на ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
03:41
Журналист возмутился русскими женщинами
ЧМ по футболу 2018
00:30
Уверенно побеждает только Россия
Футбол Статьи
04:36
Болельщики в Мексике вызвали землетрясение
ЧМ по футболу 2018
Поддержите свою сборную на Рамблере
ЧМ по футболу 2018
00:25
Карпин назвал «лошками» комментаторов с «Матч-ТВ»
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение