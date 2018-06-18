Юный шахматист школы имени М. М. Ботвинника занял 2 место

Второе место занял воспитанник школы имени М. М. Ботвинника образовательного комплекса «Воробьевы горы» в конкурсе по решению шахматных задач и этюдов, включённого в программу юношеского фестиваля «Здравствуй, лето!».