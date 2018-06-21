Финал блиц-турнира прошел в шахматном клубе «Октябрьский»

В шахматном клубе «Октябрьский» 19 июня состоялся финал блиц-турнира, который был посвящен 111-летию первого празднования Дня отца.

— Мы регулярно проводим подобные состязания. В этот раз в шахматы сыграли десять человек. Кстати, в нашем клубе занимаются не только подростки. К нам приходят шахматисты разных возрастов. В прошедшем соревновании первое место занял кандидат в мастера спорта Олег Кривошеев, — поделился Сергей Караулов , директор клуба.

Он добавил, что горожане имеют возможность поучаствовать в турнирах абсолютно бесплатно. Расписание состязаний опубликовано на официальном сайте учреждения.