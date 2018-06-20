Шахматный турнир, посвящённый Дню памяти и скорби, пройдёт завтра на бульваре Дмитрия Донского

Мемориальный турнир проведёт Центр «Спорт-Бутово». Именно он сообщил об этих шахматных состязаниях на своей страничке «ВКонтакте».

Напомним: день начала Великой Отечественной войны — 22 июня — стал именоваться Днём памяти и скорби двадцать два года назад, с 1996 года.

Шахматисты соберутся на турнир, посвящённый Дню памяти и скорби, на спортплощадке дома 10 по бульвару Дмитрия Донского. Будем надеяться, погода их не подведёт — и ни дождь, ни ветер не помешают их благородному спортивному порыву.

Турнир начнётся ровно в полдень.