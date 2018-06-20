Ещё
Шахматный турнир, посвящённый Дню памяти и скорби, пройдёт завтра на бульваре Дмитрия Донского
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шахматный турнир, посвящённый Дню памяти и скорби, пройдёт завтра на бульваре Дмитрия Донского 

Вестник Бутова 10 часов назад
Мемориальный турнир проведёт Центр «Спорт-Бутово». Именно он сообщил об этих шахматных состязаниях на своей страничке «ВКонтакте».
Напомним: день начала Великой Отечественной войны — 22 июня — стал именоваться Днём памяти и скорби двадцать два года назад, с 1996 года.
Шахматисты соберутся на турнир, посвящённый Дню памяти и скорби, на спортплощадке дома 10 по бульвару Дмитрия Донского. Будем надеяться, погода их не подведёт — и ни дождь, ни ветер не помешают их благородному спортивному порыву.
Турнир начнётся ровно в полдень.
Вестник Бутова: последние новости
В Бутовском лесопарке прошёл веломарафон «138 попугаев» Завтра в Северном Бутове пройдёт беседа о христианских святых В усадьбе «Воронцово» пройдёт акция «Парки поют»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве110
Москва столкнулась с неожиданной проблемой из-за ЧМ174
Россию пообещали обыграть или умереть6
Российский спорт потерял талантливую спортсменку34
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Видео
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
01:00
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:10
«Сорри, Россия, мы были неправы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:41
Москва столкнулась с неожиданной проблемой из-за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:54
Скончался Биг Ван Вейдер
Летние виды спорта
00:28
Болельщики поздравили Сигурдссона
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:04
Роналду превзошел Черышева, но зрители звали Месси
Футбол Статьи
00:44
Роналду расстроил Черышева
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:24
Тренер сборной Египта объяснил победу России
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение