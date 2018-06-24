Карякин стал вторым на этапе Grand Chess Tour в Париже 

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Карякин и Костенюк открыли шахматный фестиваль в Париже

Смолов: в Самаре живут мои родные. Надеюсь, их поддержка поможет завтра

Где же эти «Ольги с Волги»? Журналисту-швейцарцу не нравятся наши женщины!