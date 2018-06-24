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Карякин стал вторым на этапе Grand Chess Tour в Париже
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Карякин стал вторым на этапе Grand Chess Tour в Париже 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: ТАСС
Российский гроссмейстер Сергей Карякин занял второе место на втором этапе Grand Chess Tour, который проходил в Париже, по итогам соревнований в блице и рапиде.
Во втором круге турнира по блицу Карякин набрал всего 4 очка и разделил в итоге третье место в блице с французом Максимом Вашье-Лагравом (по 10,5 очка). Победу в блице с 12 очками одержал американец Хикару Накамура, вторым стал армянин Левон Аронян (11).
По итогам блица и рапида первое место на этапе занял Накамура, набрав 23 очка. Карякин набрал 21,5 очка. Третье место с 21 очком в активе занял лидировавший после рапида американец Уэсли Со. Россияне Александр Грищук (16) и Владимир Крамник (13) заняли, соответственно, седьмое и десятое места.
Следующий этап серии пройдет с 10 по 15 августа в Сент-Луисе.
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