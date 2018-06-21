Утвержден логотип шахматной Олимпиады

В Югре выбрали логотип для шахматной Олимпиады, которая пройдет в Ханты-Мансийске в 2020 году.

На суд конкурсной комиссии было представлено 68 работ. Свои эскизы представили жители из разных уголков нашей страны: Санкт-Петербурга, Астрахани, Норильска, Владивостока и других городов. Городом-лидером по количеству участников является Сургут.

Автором работы-победителя стала жительница города Ханты-Мансийска Анастасия Жукова . Сам логотип напоминает здание шахматной академии и одновременно фигуру — ферзя.

Самым юным участником конкурса стал шестилетний житель Верхняя Пышма Свердловской области — Владимир Кислов , самым старшим — пятидесятисемилетний житель Ялты Сергей Милокумов.