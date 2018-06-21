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Утвержден логотип шахматной Олимпиады
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Утвержден логотип шахматной Олимпиады 

АиФ Югра 8 часов назад
Фото: АиФ Югра
В Югре выбрали логотип для шахматной Олимпиады, которая пройдет в Ханты-Мансийске в 2020 году.
На суд конкурсной комиссии было представлено 68 работ. Свои эскизы представили жители из разных уголков нашей страны: Санкт-Петербурга, Астрахани, Норильска, Владивостока и других городов. Городом-лидером по количеству участников является Сургут.
Автором работы-победителя стала жительница города Ханты-Мансийска Анастасия Жукова. Сам логотип напоминает здание шахматной академии и одновременно фигуру — ферзя.
Самым юным участником конкурса стал шестилетний житель Верхняя Пышма Свердловской области — Владимир Кислов, самым старшим — пятидесятисемилетний житель Ялты Сергей Милокумов.
«Сложно было остановиться на одном варианте из такого богатого выбора работ, представленных на конкурс логотипа Шахматной олимпиады 2020 года. Их разнообразие подчеркивает богатство культуры и традиций нашей Родины, а также высокий творческий потенциал наших сограждан», — цитирует ugra-news.ru члена конкурсной комиссии, президента федерации шахмат Югры Василия Филипенко.
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