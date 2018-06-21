Жительница Ханты-Мансийска придумала знак шахматной олимпиады

Всего на конкурс было представлено 68 работ из разных уголков России: Санкт-Петербурга, Астрахани, Норильска, Владивостока и других. Конкурс на разработку логотипа 44-ой Всемирной шахматной Олимпиады проходил с 1 августа 2017 года по 31 мая 2018 года. Организатором конкурса выступила Федерация шахмат Югры. Городом-лидером по количеству участников стал Сургут. Самым юный участник конкурса — шестилетний житель г. Верхняя Пышма Свердловской области — Владимир Кислов , самым старшим — пятидесятисемилетний житель Ялты Сергей Милокумов.

«Сначала пришла идея связать знак с Ханты-Мансийском и изобразить корону ферзя в виде нескольких зданий города. Потом остановилась на одном, в котором будет проходить олимпиада. Утверждённый знак представляет собой силуэт здания Югорской шахматной академии в виде короны ферзя. Получился лаконичный и содержательный знак, в котором есть привязка и к шахматам, и к месту проведения» — пишет автор логотипа-победителя на своей страничке в социальной сети.

Свою работу Анастасия Жукова направила в адрес оргкомитета конкурса в последние дни: «Конечно, победить хотелось. Но особо в победу не верила» -комментирует победитель. Тема шахмат ей близка — девушка играет, хотя профессионалом назвать себя не может.

Напомним, что 44-ая Всемирная шахматная Олимпиада состоится в Ханты-Мансийске в2020 году.