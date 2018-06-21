Ещё
Три воспитанника студии «Маэстро» на Сумском» выступят на шахматном турнире «Альпийское лето!»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Три воспитанника студии «Маэстро» на Сумском» выступят на шахматном турнире «Альпийское лето!» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 10 часов назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Три воспитанника шахматной студии «Маэстро» на Сумском» примут участие в последнем турнире сезона чертановской школы в воскресенье, 24 июня.
«Альпийское лето!» — такое название дали организаторы соревнованиям. Турнир соберет около 60 человек, среди которых и Виктор Элконин, Дмитрий Ястребов и Илья Афанасьев — ученики руководителя шахматной студии центра внешкольной работы «На Сумском» Александра Демина.
— Это последний в этом сезоне турнир. На самом деле, мы думали, что не соберем народ — 24 июня безумие проводить соревнования, ведь в это время как раз все разъезжаются. Но собрали! Уже больше 50 человек прошли регистрацию, — рассказал нашему изданию тренер шахматной школы «Чертаново» Павел Стельмухов.
Чтобы стать победителем соревнований, спортсменам необходимо набрать от 5,5 до 7 очков. Всех участников планируется разделить на две группы с интересными названиями: «Баварцы» и «Тирольцы».
Соревнования пройдут в спортивном комплексе «Кант». Подробности по ссылке.
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/06/21/42068/
Управа района Чертаново Северное города Москвы: последние новости
Активисты храма Державной иконы Божией Матери закрыли спортивный сезон Женская команда «Чертаново» разгромила «Иваново» со счетом 13:0 Команда «Чертаново»-2010 стала бронзовым призером турнира «ТОП-16»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Египет пожалуется на судейство в матче с Россией199
Месси в шаге от вылета с ЧМ58
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Российская сборная обогатилась на миллионы долларов146
Ваниль спасет стадион в Волгограде от полчища мошек3
Видео
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
Автоспорт
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:10
«Сорри, Россия, мы были неправы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Месси довели до слез
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:41
Москва столкнулась с неожиданной проблемой из-за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:54
Скончался Биг Ван Вейдер
Летние виды спорта
05:55
«Этот матч надо выиграть или умереть»
Футбол Прочее
00:28
Болельщики поздравили Сигурдссона
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение