Три воспитанника студии «Маэстро» на Сумском» выступят на шахматном турнире «Альпийское лето!»

Три воспитанника шахматной студии «Маэстро» на Сумском» примут участие в последнем турнире сезона чертановской школы в воскресенье, 24 июня.

«Альпийское лето!» — такое название дали организаторы соревнованиям. Турнир соберет около 60 человек, среди которых и Виктор Элконин, Дмитрий Ястребов и Илья Афанасьев — ученики руководителя шахматной студии центра внешкольной работы «На Сумском» Александра Демина

— Это последний в этом сезоне турнир. На самом деле, мы думали, что не соберем народ — 24 июня безумие проводить соревнования, ведь в это время как раз все разъезжаются. Но собрали! Уже больше 50 человек прошли регистрацию, — рассказал нашему изданию тренер шахматной школы «Чертаново» Павел Стельмухов

Чтобы стать победителем соревнований, спортсменам необходимо набрать от 5,5 до 7 очков. Всех участников планируется разделить на две группы с интересными названиями: «Баварцы» и «Тирольцы».

Соревнования пройдут в спортивном комплексе «Кант». Подробности по ссылке.

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/06/21/42068/