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Нигерия — Исландия. Текстовая трансляция начнется в 18:00
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Нигерия — Исландия. Текстовая трансляция начнется в 18:00 

Советский спорт 2 часа назад
Следить за ходом встречи Нигерия — Исландия вы можете здесь.
Матч начнется в 18:00 мск. в Волгограде.
В первом туре исландцы сыграли вничью с Аргентиной (1:1), а нигерийцы проиграли хорватам (0:2).
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