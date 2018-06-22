Игры для души, или Секрет хорошего настроения

В чем секрет хорошего настроения? Для меня он в общении. В нашей семье с детства очень много времени уделялось настольным играм. Вечерами собирались за огромным столом, и начиналось веселье. Кто во что играет: шахматы, шашки, домино, настольные игры. Сами придумывали разные игры, особенно это нравилось детям. Нынешние дети постоянно в своих гаджетах и все реже общаются друг с другом. У меня такое ощущение, что они скоро перестанут уметь разговаривать друг с другом.

Шахматы

Дома очень много шахматной литературы. С удовольствием изучали уроки этой мудрой игры.

Литература

А помните такие маленькие дорожные шахматы. Мне кажется, они были в каждой семье. В поездах часто играли, а сейчас люди отвыкают от человеческого общения. Все чаще играют в шахматы со своими гаджетами. Очень жаль, ведь человеческое общение ничто не может заменить.

Шахматы

Внутри стоит знак качества, помните такой?

Шахматы

Очень увлекает игра в шашки. Кстати, многие считают, что они проще шахмат, в этом я с вами не соглашусь. Там очень много различных нюансов в игре.

ШашкиПозабыли многие и домино. Раньше во всех дворах стояли столы, где вечерами многие выходили поиграть в эту игру. Люди играли, беседовали, было интересно. Сейчас я давно не помню такого.

ДоминоВечерами мы любили пособирать пазлы, тоже интересно. Часто устраивали соревнования на скорость, кто быстрее соберет. Соревновательный дух захватывает.

ПазлыЛюбили посидеть за сканвордами. Угадывали судоку на скорость, тоже очень интересно. Надо уделять больше внимания детям, им так нужно ваше внимание. И никакие деньги этого не заменят.

СканвордыПодарили нам такую книгу. Шикарная, в ней столько игр. Ее с увлечением можно много раз читать, и с каждым разом находишь для себя что-то интересное.

КнигаНу и конечно, самая интересная игра для большой компании — это лото. В данный момент лото увезли дети, поэтому довольствуюсь фото из Интернета, но в ближайшее время обязательно планирую купить. Для нас игра — целый ритуал. В запланированный вечер собирается компания, и мы с удовольствием погружаемся в эту игру. Потом устраиваем чаепитие с вкусняшками. Так жаль, что сейчас живое человеческое общение сводится к минимуму. Все чаще люди утыкаются в свои гаджеты, для них там вся жизнь. Давайте откроем глаза, позвоним своим близким, друзьям, а лучше просто пойдем к ним в гости, прихватим тортик. Вспомним, как это здорово! В этом секрет хорошего настроения!

Лото

Всем желаю побольше проводить времени с семьей и близкими друзьями. Пусть у всех все будет хорошо))