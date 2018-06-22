В шахматном турнире поучаствуют юные гроссмейстеры из Митина

В субботу, 23 июня, на центральной площади парка «Северное Тушино» по адресу: ул. Свободы, д. 56 пройдет детский шахматный турнир. Организует его шахматная школа «Эрудит».

— Сеанс одновременной игры в шахматы будет проводить Борис Савченко , международный гроссмейстер, чемпион Москвы по быстрым шахматам, призер кубка России. Сеанс пройдет на 30 досках. Приглашаются дети, умеющие играть в шахматы. Уровень игры не важен, — сообщили в пресс-службе парка «Северное Тушино».

Регистрация по телефону 8 (964) 797-64-64. Участникам необходимо сообщить имя, фамилию, год рождения ребенка.

Начало в 18.00, продолжительность сеанса 2–2,5 часа. По окончании будет проведено награждение. (ср)