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В шахматном турнире поучаствуют юные гроссмейстеры из Митина
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В шахматном турнире поучаствуют юные гроссмейстеры из Митина 

Управа района Митино 5 часов назад
Фото: Управа района Митино
В субботу, 23 июня, на центральной площади парка «Северное Тушино» по адресу: ул. Свободы, д. 56 пройдет детский шахматный турнир. Организует его шахматная школа «Эрудит».
— Сеанс одновременной игры в шахматы будет проводить Борис Савченко, международный гроссмейстер, чемпион Москвы по быстрым шахматам, призер кубка России. Сеанс пройдет на 30 досках. Приглашаются дети, умеющие играть в шахматы. Уровень игры не важен, — сообщили в пресс-службе парка «Северное Тушино».
Регистрация по телефону 8 (964) 797-64-64. Участникам необходимо сообщить имя, фамилию, год рождения ребенка.
Начало в 18.00, продолжительность сеанса 2–2,5 часа. По окончании будет проведено награждение. (ср)
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