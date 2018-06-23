Эксперты прогнозируют победу Эрдогана на президентских выборах в Турции

АНКАРА, 23 июн — РИА Новости , Алена Палажченко. Действующий президент Турции Тайип Эрдоган одержит победу в первом или втором туре президентских выборов, но может потерять контроль над парламентом, считают местные эксперты.

Директор турецкого Центра стратегических исследований Kafkassam (Анкара) Хасан Октай заявил РИА Новости, что Эрдоган получит на выборах 51-52% голосов «и будет избран уже в первом туре».

"Если же он и Индже выйдут во второй тур, то Эрдоган победит, набрав около 60% голосов", — сказал Октай.

По его словам, не исключено, что Народно-республиканская партия может после первого тура снять кандидатуру Индже, и тогда с Эрдоганом будет соревноваться Акшенер, которая, по всей видимости, займет третье место в первом туре. «У Акшенер по сравнению с Индже будет больше шансов, потому что правые и националистически настроенные избиратели не отдадут голоса Индже. Поэтому участие во втором туре Акшенер несколько уменьшит шансы Эрдогана», — считает эксперт.

"Альянсу правящей и националистической партии вряд ли удастся получить большинство в парламенте. В первую очередь это зависит от того, преодолеет ли прокурдская партия необходимый для прохождения в парламент 10-процетный барьер. Если она пройдет в парламент, то правящий альянс потеряет парламентское большинство, и будет вынужден вести коалиционные переговоры с Хорошей партией и Партией счастья", — добавил Октай.

В свою очередь профессор университета Йылдырым Беязит (Анкара), специалист по международным отношениям Салих Йылмаз также считает, что баланс между правящей партией и оппозицией будет зависеть от того, сможет ли прокурдская партия провести своих депутатов в парламент.

"На исход парламентских выборов также повлияет решение неопределившихся избирателей, которое будет принято непосредственно перед голосованием. Недавно введенная в турецкое законодательство система альянсов играет на руку оппозиции. Будет ли второй тур президентских выборов, сказать сложно. Но если даже он будет, то Эрдоган победит на нем с большой долей вероятности", — сказал Йылмаз.