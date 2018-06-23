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Партия в шахматы от «Биотум»
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Партия в шахматы от «Биотум» 

ТВ-МИГ 8 часов назад
Фото: ТВ-МИГ
НПП «Биотум» совместно с Владимирской шахматной федерацией продолжает свою серию турниров по шахматам среди отдыхающих в загородных и школьных детских оздоровительных лагерях.
Сегодня биотумцы побывали в лагере «Дружба», где провели турнир по шахматам и шашкам. Всего в мероприятии приняло участие более 40 юных ребят. Турнир проходил по круговой системе, где каждый юный «карякин» мог попробовать свои силы друг с другом.
Заместитель директора лагеря Игорь Фокин сообщил, что подобные турниры проводятся в лагере впервые.
«Вообще у нас спортивные турниры проходят очень часто — по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, но по шахматам мы никогда не проводили турниров. Это впервые, и сейчас глядя на то, как дети увлеченно играют в них непременно возьмем себе на вооружение этот вид спорта и будем сами проводить турниры. Это совместная работа администрации лагеря, «Биотума» и Владимирской федерации шахмат», — отметил Фокин.
По задумке организаторов в течение лета и сентября пройдет около 30 турниров среди лагерей и школ города, после которого выявят самого лучшего шахматиста города.
Следующие турниры должны состоятся лагерях «Икар» и «Олимп», а также в школьных лагерях.
Как отмечает президент Владимирской шахматной федерации Роман Александров, подобные турниры способствуют тому. Чтобы дети полюбили шахматы, ведь в скором времени этот вид спорта станет обязательным в школах России.
«Когда мы проводили сеансы с гроссмейстерами, мы выявили, что есть ребята, которые готовы сыграть в турнир. Уровень им позволяет сыграть друг с другом и сегодня мы проводим турниры по шахматам и шашкам при поддержке НПП «Биотум». Вчера мы проводили сеанс одновременной игры в школе №7. Такое вот насыщенное лето в течение которого мы будем проводить данные турниры», — подчеркнул Александров.
По итогам каждого турнира были выявлены три победителя, которые получили памятные подарки от НПП «Биотум».
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