Турецкая оппозиция рассчитывает на большинство в парламенте 

АНКАРА, 24 июн — РИА Новости, Алёна Палажченко. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) рассчитывает, что оппозиционный альянс получит большинство в турецком парламенте по итогам выборов 24 июня, заявил РИА Новости заместитель председателя партии Унал Чевикёз в воскресенье.
НРП выступает на выборах в Национальном альянсе с умеренной националистической Хорошей партией и исламистской Партией счастья. Этот альянс набирает 32% голосов по итогам подсчетов 58% бюллетеней. Народный альянс правящей Партии справедливости и развития и националистической Партии национального движения получает 57%. Прокурдская Партия демократии народов (ПНД) набирает 9,7% голосов.
"Есть очень сильное ощущение, что на этот раз оппозиция получит большинство в парламенте. Когда мы говорим с точки зрения оппозиции, это, конечно, включает в себя три партии в Национальном альянсе плюс, конечно, ПДН. Таким образом, все эти партии образуют оппозицию в целом, которая собирается завоевать большинство мест. Нет сомнений, что ПДН превысит порог, это точно. И они, вероятно, получат от 12 до 14 процентов", — сказал собеседник агентства.
На досрочных президентских и парламентских выборах в воскресенье в избирательные бюллетени были включены фамилии действующего президента Турции Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии «Родина»). Одновременно с президентскими прошли парламентские выборы.