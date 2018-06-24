Турецкая оппозиция рассчитывает на большинство в парламенте

НРП выступает на выборах в Национальном альянсе с умеренной националистической Хорошей партией и исламистской Партией счастья. Этот альянс набирает 32% голосов по итогам подсчетов 58% бюллетеней. Народный альянс правящей Партии справедливости и развития и националистической Партии национального движения получает 57%. Прокурдская Партия демократии народов (ПНД) набирает 9,7% голосов.

"Есть очень сильное ощущение, что на этот раз оппозиция получит большинство в парламенте. Когда мы говорим с точки зрения оппозиции, это, конечно, включает в себя три партии в Национальном альянсе плюс, конечно, ПДН. Таким образом, все эти партии образуют оппозицию в целом, которая собирается завоевать большинство мест. Нет сомнений, что ПДН превысит порог, это точно. И они, вероятно, получат от 12 до 14 процентов", — сказал собеседник агентства.