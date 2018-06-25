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Оставят ли в покое шахматную школу Нежметдинова у «Кольца»
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Оставят ли в покое шахматную школу Нежметдинова у «Кольца» 

Казанский Портал 3 часа назад
Фото: Казанский Портал
Вахитовский холм и памятник Муллануру Вахитову вроде как спасли от лап нового ТЦ «Espase». Теперь страсти разворачиваются «за спиной» Вахитова. Торговый центр должны строить по соседству с шахматной школой, за памятником. Какая судьба ждет шахматистов и здание — не совсем понятно.
Шахматная школа находится на Бутлерова, 7 и носит имя международного мастера по шахматам и мастера спорта СССР по шашкам Рашида Нежметдинова. Дети здесь учатся по семь лет и даже получают удостоверения. Некоторые — звания мастера спорта. Один из директоров школы вообще играл в шахматы по переписке. То есть он и его противник передавали ходы по почте с помощью писем. Так что намерения у школы серьезнее, чем у любого влюбленного юноши.
Судя по проекту будущего ТЦ, школу перенесут на улицу Еники. Возможно, место выбрали из-за шахматного сквера неподалеку. Казанцы считали, что из-за строительства торгового центра историческое здание школы могут вообще снести.
Здание школы по человеческим меркам — долгожитель. Его построили больше ста лет назад, в 1913 году. В то время здесь было городское училище. В 1975 году его оккупировали шахматисты. С тех пор это шахматная школа олимпийского резерва. Еще одна капля информации, чтобы понять масштаб трагедии: здание — памятник архитектуры и его охраняют как объект культурного наследия. Даже если школу не тронут, здания все равно может не стать. Казанцы боятся, что оно не выдержит крупную стройку по соседству и рухнет.
Ситуация со школой прояснится только тогда, когда начнется строительство нового торгового центра. Пока все спокойно. Никакого решения о переезде школы нет. В ней регулярно проводят занятия и соревнования. Ученики могут спокойно ставить шах и мат и начинать новые партии.
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