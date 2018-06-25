Юный дагестанский шахматист Таймаз Темирбеков — лучший на этапе Кубка России

Юный дагестанский шахматист Таймаз Темирбеков — лучший на этапе Кубка РоссииВоспитанник махачкалинской шахматной школы Таймаз Темирбеков показал лучший результат на этапе детского Кубка России по классическим шахматам в своей возрастной группе до 9 лет, сообщили информагентству в учреждении.

Шахматные состязания проводились 16-22 июня в Нальчике. В течение недели 96 школьников из разных регионов России боролись за награды турнира в возрастных группах 5-8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет и 13-14 лет.

Дагестан на этом турнире представляли около 10 шахматистов, трое из них представляли махачкалинскую шахматную школу: Таймаз Темирбеков, Камила Магомедханова и Магомед Гамидов

Больше всех удача улыбнулась Темирбекову Таймазу, который выиграл в возрастной группе до 9 лет и набрал 20 кубковых очков. У юного шахматиста в планах принять участие в трех этапах детского Кубка России и попасть в финал, в который выходят по 8 лучших детей в каждой возрастной группе. Таймаз плавно идет к своей цели стать чемпионом России. На прошедшем в конце мая в Костроме первенстве России среди детей до 9 лет Таймаз Темирбеков занял 14-е место среди 600 участников, набрав 8,5 очков из 11 возможных. И это самый лучший результат дагестанских шахматистов на этом турнире.