Карякин променял Россию на Уругвай

Посол чемпионата мира 2018 года в Екатеринбурге Сергей Карякин заявил, что Россию во многих странах воспринимают не лучшим образом. Карякин считает, что мундиаль — это шанс показать и доказать обратное.

Уроженец Свердловской области, российский квадроциклист, победитель ралли-марафона «Дакар» 2017 года в классе квадроциклов Сергей Карякин рассказал о своих приоритетах на чемпионат мира в России и признался, что изначально многие жители Екатеринбурга были против организации мундиаля в городе.

«Не секрет, что сначала многие в Екатеринбурге были против проведения чемпионата мира по футболу. Считали, что это как-то не уместно, хотели даже уехать из города. Но сейчас не найдётся, наверно, человека, который будет не доволен проведением, организацией и настроением, который принёс в город турнир», — заявил автогонщик журналистам.

После спортсмен подчеркнул, что чемпионат — это отличная возможность для нашей страны показать себя с лучшей стороны.

«Я много путешествую и знаю, что Россию во многих странах воспринимают не самым лучшим образом. Чемпионат — шанс показать и доказать обратное. Это очень важно для нас», — добавил Карякин.

Отвечая на вопрос корреспондента News.ru, прославленный автогонщик признался, что в прошедшем 21 июня матче Перу-Франция больше всего переживал за южноамериканскую страну.

«Последняя встреча, честно скажу, была гораздо сильнее. Каждая минута была очень напряженная. Болел больше за Перу, так как недавно был там. Видел, как целая страна готовилась к этому мероприятию. В каждом даже самом маленьком селе построили футбольные поля, видно было, что газоны свежие, новые», — уточнил победитель ралли «Дакар-2017».

Ещё одним приоритетным государством в Южной Америке для Карякина стал Уругвай, со сборной которой российская дружина сразится 25 июня.

«Отдаю предпочтение Перу и Уругваю. Эти страны мне близки по духу, — сказал спортсмен и тут же добавил. — Но болею, конечно же, за Россию!»

Предыдущую игру отечественных футболистов с египтянами Карякин смотрел дома. По его словам, последние 10 минут матча было невыносимо сложно усидеть на месте.

«Я не знал, что делать. Думал или выключить телевизор, или уйти, или убежать. Такое сильное было напряжение. Когда матч закончился в нашу пользу, это было что-то невообразимое. Просто весь город ликовал. Это было мега круто», — подытожил он корреспонденту News.ru.

Матч Россия -Уругвай начнётся 25 июня в 17:00 по московскому времени. Футболисты встретятся на поле «Самара Арены».