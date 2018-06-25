В Северном Бутове прошёл шахматный турнир, посвящённый Дню памяти и скорби

Свой посильный вклад в мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби внесли и наши бутовские шахматисты. В пятницу, 22 июня, в районе состоялся шахматный турнир, посвящённый этой памятной дате.

Организатором турнира стал Центр «Спорт-Бутово», а местом его проведения — спортивная площадка у дома 10 по бульвару Дмитрия Донского.

Благодаря погоде турнир прошёл на свежем воздухе — под мирным небом, сохранённым для нас героями войны.

Отрадно, что на шахматные состязания пришли не только взрослые, но и школьники. Шахматы и память о прошлом однозначно лучше болтания на проезжей части и пива в подворотне!

Мемориальный турнир на бульваре Донского в итоге стал не только шахматным — на нём нашлось место и шашкам, и настольному теннису… Своей спортивной активностью потомки ветеранов показали себя достойными наследниками солдат Победы.