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В Северном Бутове прошёл шахматный турнир, посвящённый Дню памяти и скорби
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В Северном Бутове прошёл шахматный турнир, посвящённый Дню памяти и скорби 

Вестник Бутова 5 часов назад
Фото: Вестник Бутова
Свой посильный вклад в мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби внесли и наши бутовские шахматисты. В пятницу, 22 июня, в районе состоялся шахматный турнир, посвящённый этой памятной дате.
Организатором турнира стал Центр «Спорт-Бутово», а местом его проведения — спортивная площадка у дома 10 по бульвару Дмитрия Донского.
Благодаря погоде турнир прошёл на свежем воздухе — под мирным небом, сохранённым для нас героями войны.
Отрадно, что на шахматные состязания пришли не только взрослые, но и школьники. Шахматы и память о прошлом однозначно лучше болтания на проезжей части и пива в подворотне!
Мемориальный турнир на бульваре Донского в итоге стал не только шахматным — на нём нашлось место и шашкам, и настольному теннису… Своей спортивной активностью потомки ветеранов показали себя достойными наследниками солдат Победы.
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