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Лошадью ходи: В Новосибирске подготовили первых в России школьных педагогов по шахматам
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Лошадью ходи: В Новосибирске подготовили первых в России школьных педагогов по шахматам 

ngs.ru 5 часов назад
Фото: ngs.ru
Новосибирский государственный технический университет выдал дипломы первым в России педагогам, которые смогут учить детей шахматам. Выпускниками курса стали 36 специалистов.
Диплом дает право преподавать шахматы в школах и учреждениях дополнительного образования.
«Важным моментом для создания этой программы было собрать и объединить в одном курсе разрозненные модули, начиная от основ педагогики до правил проведения международных соревнований. Проделана большая методическая работа, которая будет востребована в дальнейшем при организации постоянной программы как на базе НГТУ, так и на всероссийском уровне в дистанционном формате», — рассказал члена президиума федерации шахмат Новосибирской области Алексей Долгов.
Обучение специалистов длилось почти пять месяцев. Будущие педагоги изучали особенности проведения уроков по изучению свойств шахматной доски и фигур, основы преподавания курса в школах и историю шахматной стратегии.
«По данным Федерации шахмат Новосибирской области, для введения всеобщего шахматного обучения в регионе нужно подготовить около 500 преподавателей. Сейчас шахматы преподаются более чем в двухстах школах Новосибирской области, пока занятия в основном проходят в формате кружков», — говорится в сообщении пресс-службы НГТУ. Ранее мы рассказывали о студенте НГТУ, который разработал единственную в России программу, печатающую черепа из титана.
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